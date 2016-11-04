Выходцы из Пакистана в Британии отданы под суд за изнасилование детей

Виновными в изнасилованиях маленьких девочек признаны восемь мужчин из Пакистана. Таково решение суда города Ротерем (Великобритания). Известно, что преступления продолжались в течение четырех лет.

Городской суд Ротерема признал мужчин виновными по 19 статьям уголовного кодекса, в том числе изнасилование несовершеннолетних и незаконное лишение свободы, передает «Лайф».

Сообщается, что преступления произошли в период с 1999 по 2003 годы. Все мужчины, получившие приговор, являются выходцами из Пакистана. На суде одна из жертв призналась, что преступники грозились изнасиловать ее маму, если она их не послушается. Не уточняется, какой именно срок получили преступники, но по британским законам за такие преступления можно попасть в тюрьму пожизненно.