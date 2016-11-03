В Ставрополье чета инвалидов подвергалась избиению от приемного сына-подростка

В Ставропольском крае подросток был осужден за систематическое избиение бабушки и своих приемных родителей, инвалидов первой группы. За свои издевательства юноша получил полтора года колонии.

Как стало известно следствию, 16-летний подросток на протяжении года издевался над родителями и 65-летней бабушкой. Поводом для избиения обычно являлся финансовый вопрос: юноша требовал от пенсионерки и родителей-инвалидов денежные средства, которые намеревался потратить на личные нужды.

Суд признал подростка виновным в совершении преступления и приговорил к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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