Сотрудники ГИБДД Москвы задержали для осмотра «БМВ» на МКАД и нашли в багажнике автомобиля пистолет-пулемет с патронами к нему. Об этом сообщают средства массовой информации, ссылаясь на источник в полиции.

Престижную иномарку остановили сотрудники Госавтоинспекции на 43-м километре МКАД, недалеко от Теплого Стана. В салоне «БМВ» находилось двое граждан. Полицейские проверили у них документы и решили заглянуть в багажник авто, где лежал пистолет-пулемет и два десятка патронов к нему.

Теперь мужчинам предстоит ответить сразу по семи статьям УК – от незаконного приобретения оружия до его передачи и транспортировки.

Известно, что проверку полиция проводила в рамках расследования инцидента со стрельбой на МКАД. Есть информация, что на дороге с помощью огнестрельного оружия выясняли отношения автолюбители.