В Москве задержан торговец гранатами и автоматами

В российской столице 2 ноября задержан приезжий из Закавказья, который подозревается в торговле оружием. К спецоперации по задержанию «черного торговца» гранатами и автоматами ФСБ привлекло СОБР «Рысь».



Столичный МУР совместно с ФСБ и при поддержке бойцов спецподразделения «Рысь» задержали в Москве уроженца республики Закавказья 49 лет, передает ТАСС.

Сообщается, что заезжий торговец предлагал интересующимся лицам купить у него гранату Ф-1, автомат Калашникова и пистолет-пулемет "Узи". Продавец был задержан в одном из столичных ресторанов, когда получал предоплату за товар - 400 тысяч рублей.

На квартире задержанного и в его автомобиле провели обыск и изъяли дюжину учебных гранат Ф-1. Так как оружие было учебным, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, мужчина помещен под стражу.