Глава банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский со 2 октября разыскивается Следственным комитетом России. Банкира считают причастным к крупному мошенничеству. Об этом сообщает официальный портал СК РФ.

Следствие считает, что Бугаевский в январе текущего года подделал документы на продажу валюты и списал тем самым со счетов фирм, которые он контролирует, порядка 45 млн евро (это около 4 млрд рублей).

После этого инцидента российский Центробанк лишил государственной лицензии банк "Интеркоммерц", в затем, а апреле 2016 года, кредитная организация была признана банкротом.

Дальнейшее расследование и заставило следователей объявить банкира Бугаевского в розыск. Имущество банкира арестовано.