Убийца полицейских в Казахстане приговорён к смертной казни

Первый за десять лет смертный приговор после введенного в 2003 году президентом моратория на исключительную меру наказания вынесен преступнику в Казахстане. Приговор суда обжалованию не подлежит.

К смертной казни приговорён Руслан Кулекбаев, расстрелявший в июле сотрудников Алмалинского РУВД и департамента Комитета национальной безопасности. Как он объяснил - из чувства мести. В совершённом не раскаялся и обвинение признал.

В результате нападения погибли десять человек, ещё 23 проходят по делу потерпевшими и 72 - свидетелями. Пятеро сообщников террориста приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Совокупность статей обвинения, требование прокурора и родственников погибших, а также поведение самого преступника судья Ербол Болатов признал достаточными основаниями, чтобы перешагнуть даже через мораторий президента Назарбаева. Будет ли приговор приведен в исполнение либо заменен пожизненным сроком лишения свободы, как в 2006 году другому убийце, пока не ясно.

В России смертный приговор последний раз был приведён в исполнение ровно 20 лет назад. С тех пор мораторий не был нарушен, несмотря на многократные призывы общественности карать хотя бы педофилов-убийц и террористов. При этом подписанный российским правительством Протокол 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в мирное время до сих пор не ратифицирован.

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