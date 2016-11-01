Новосибирская семья стала жертвой вооруженных подростков

В Новосибирске пожилая женщина, ее дочь и 11-летний внук подверглись нападению вооруженных подростков, ворвавшихся в квартиру с целью ограбления.

Нападение произошло накануне днем. 16-летний студент колледжа избил битой 80-летнюю женщину, а его несовершеннолетняя подруга-школьница ранила ножом 11-летнего мальчика и заперла его в комнате. В этот момент вернулась 41-летняя хозяйка квартиры. Студент ударил ее топором, но ей на помощь пришли соседи, услышавшие ее крики. Школьница была задержана, а ее подельнику удалось скрыться, но ненадолго: вскоре он тоже был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной версии следствия, нападавшие выбрали своих жертв не случайно: они были знакомы с дочерью хозяйки квартиры и таким образом решили ей отомстить.

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