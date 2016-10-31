В Вятских Полянах задержали эксгибициониста, который приставал к школьницам

Сегодня стало известно, что полиция задержала молодого мужчину по подозрению в растлении малолетних. Житель Вятских Полян подкараулил в одном из домов районного центра маленьких девочек.

Он показал им свою мужское достоинство и попросил его потрогать. Дети очень сильно испугались. Уже после задержания выяснилось, что 27-летний мужчина уже состоит на учете в психиатрической больнице. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что две школьницы — далеко не единственные жертвы эксгибициониста. Сейчас полиция выясняет, есть ли еще пострадавшие от его действий.

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