Он все-таки пришел: в США мужчина в костюме Фредди Крюгера расстрелял людей

В городе Сан-Антонио (Соединенные Штаты Америки) на ночных гуляниях в честь Хеллоуина неизвестный, нарядившись Фредди Крюгером, стал стрелять по посетителям. В итоге пять человек получили ранения.

Трагедия произошла под утро 30 октября, пишет «Газета.ru». В местной полиции сообщают, что стрельбу по посетителям открыл один из группы мужчин, что пришли на праздник вместе. Стрелять в людей стал тот, на ком был костюм классического злодея фильмов ужасов – Фредди Крюгера.

Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Известно также, что одна из раненых сама пыталась добраться до больницы, но не справилась с управлением и попала в ДТП, теперь у нее еще и машина разбита.

Полиция занимается поиском злоумышленника, опрашиваются свидетели и сами потерпевшие.