Пенсионерка, зарубившая мужа и ранившая внуков, заявила, что спасала их от болезни

Появились новые подробности страшного происшествия в Красноярском крае, где пожилая женщина два дня назад напала с топором на собственного мужа и малолетних внуков.

Как объяснила женщина сотрудникам полиции, таким образом она спасала супруга и детей от страшной неизлечимой болезни. Пенсионерка пояснила, что ранее работала ветеринаром, поэтому когда она заметила у коров язвы, то поняла, что имеет дело с опасным заболеванием, которое передалось и членам ее семьи. Болезнь протекает мучительно и заканчивается летальным исходом. Пенсионерка утверждает, что пыталась избавить своих родных от страданий.

Такая версия вызвала у сотрудников полиции сомнения в психическом здоровье подозреваемой. В отношении нее была назначена психиатрическая экспертиза.

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В Красноярском крае женщина напала с топором на мужа и внуков

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