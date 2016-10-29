Житель городка Собинка во Владимирской области приговорен судом к 250 часам обязательных работ. Такое наказание 23-летний парень получил за оскорбительный пост в социальной сети. Приговор уже вступил в силу.

Уголовное дело было возбуждено за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства, передает портал progorod33.

Сообщается, что преступление молодой человек совершил минувшим летом, когда решил опубликовать в соцсетях ряд фотоснимков, сопроводив их обидными комментариями. Суд посчитал, что и фотографии, и подписи под ними могут привести к разжиганию межнациональной вражды, да и потом, они просто оскорбительны. Приговор суда – принудительные работы в течение 250 часов. Молодой человек должен будет поработать на благо общества более 30 дней.