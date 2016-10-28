Пьяных стражей порядка в Ангарске тормознуло дерево

Сотрудники патрульно-постовой службы в Ангарске пытались проехать сквозь стоящее у дороги дерево на Toyota Fielder. Попытка не удалась, и нетрезвые стражи порядка попытались скрыться бегством, завидев коллег.

На опубликованном очевидцами в Сети видео можно наблюдать, как горе-полицейские справили нужду прямо около места аварии, а затем побежали в разные стороны, завидев приближающийся экипаж ДПС. Но видимо, алкоголь перестал давить на мозг и пропустил в него мысль, что скрыть свои личности не удастся.

В областной пресс-службе МВД уже сообщили местным СМИ, что фигуранты аварии будут уволены из правоохранительных органов, а водителя автомобиля привлекут к ответственности за пьяное вождение автомобиля. Который ещё и восстанавливать обойдётся не дёшево. Кроме того, назначена служебная проверка, которая может коснуться и начальства героев «шоу».

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