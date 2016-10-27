Мстительный бурят изнасиловал женщину, отомстив её собаке
27 октября 2016, 16:59 [«АН-онлайн», Д. Оленин ]
Житель Бурятии жестоко изнасиловал женщину, чтобы отомстить агрессивной собаке, которая напала на него по дороге домой. Инцидент произошел в поселке Кубанского района республики.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали насильника, который во время допроса заявил, что ему буквально пришлось спасаться бегством от собаки, которая накинулась на него во дворе дома. Пес резко атаковал человека — укусил его и порвал на нем свою одежду. Тогда юноша решил отомстить хозяйке "дикого" животного, которая выбежала во двор на шум. Вооружившись ножом, мужчина потребовал от женщины компенсации за нападение в виде интимной близости. Когда хозяйка отказалась, мужчина решил взять ее силой.
После нападения женщина вызвала полицию. Сам насильник продолжал оставаться на месте преступления и мирно спать.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 27.10.16