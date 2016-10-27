Бывшие охранники бизнесмена попали под суд за попытку похищения его сына

В Подмосковье начался судебный процесс над бывшими телохранителями столичного бизнесмена, попытавшимися похитить его сына. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно материалам следствия, экс-охранники затаили обиду на бывшего босса. Они планировали похитить его 17-летнего сына и держать его в гараже, однако реализовать задуманное помешал случай. Подъезжая к дому бизнесмена, водитель, который должен был доставить подростка на учебу, заметил, что у автомобиля спустилось колесо. Он направился в ближайший шиномонтаж, предполагая, что успеет вернуться и забрать подопечного, но в этот момент на него напали злоумышленники. Не обнаружив в салоне подростка, преступники решили вернуться, а водителя запихнули в багажник, но забыли его запереть, чем он и воспользовался для побега. Вскоре все преступники были задержаны.

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