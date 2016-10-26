Волгоградские коммунальщики сделали мешок для мусора из российского флага ВИДЕО

В полицию Волгограда 26 октября обратился возмущенный житель города, который стал свидетелем вопиющего инцидента: дворники местного ЖКХ собирали мусор, используя в качестве тары флаг Российской Федерации!

Очевидец вопиющего надругательства над государственной святыней рассказал журналистам, что инцидент произошел в Тракторозаводском районе города, где работники местной УК собирали осеннюю листву с улиц, используя российский триколор как тару для складирования мусора, передают РИА Новости.

После сигнала гражданина на место ЧП прибыли оперативники следственного комитета и провели проверку. Сообщается, что соответствующее решение будет принято по результатам данной проверки: накажут и того, кто придумал так использовать флаг, и самих исполнителей.

Согласно Уголовному кодексу РФ за надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом РФ предусмотрено наказание - ограничение свободы до 1 года, принудительные работы на такой же срок, арест до шести месяцев или до года тюрьмы.