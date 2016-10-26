Пенсионерка из Ульяновской области “заказала” собственного сына

Пять с половиной тысяч рублей - именно в такую сумму пожилая женщина оценила жизнь собственного сына. Однако под видом киллера с ней связался сотрудник правоохранительных органов.

Согласно материалом следствия, 74-летняя жительница Ульяновской области не ладила со своим сыном. У них часто возникали конфликты, которые в конце концов вынудили женщину желать своему отпрыску смерти. За его убийство она заплатила аванс в 500 рублей. Через несколько дней “киллер” снова вышел с ней на связь, чтобы получить оставшиеся пять тысяч рублей. В момент передачи денег пенсионерка и была задержана.

В данный момент расследование в отношении пожилой женщины уже завершено. Дело было направлено в суд.

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