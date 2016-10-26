Хулиган в Москве покусал полицейского за интимные места

Укусы ягодиц, половых органов и нижней губы зафиксировали у одного из сотрудников патрульно-постовой службы, арестовавшего хулигана, сознательно мешавшего дорожному движению в Москве на улице Юных Ленинцев.

Как сообщает Life.ru, мужчина агрессивно реагировал на просьбу уйти с проезжей части и отказался предъявить документы. Патрульные применили силу и наручники, однако молодой человек начал в буквальном смысле слова огрызаться зубами, покусав одного из удерживающих его полицейских за нижнюю часть бедра и половые органы, а также за лицо. Однако правоохранительные органы справились с внезапной атакой и освободили дорогу. Пока не сообщается, потребуется ли пострадавшему курс прививок от бешенства.

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