Контрабандисты Ростовской области возили одежду на Украину

Пограничный наряд в Ростовской области задержал 25 октября пятерых контрабандистов. Среди задержанных – трое несовершеннолетних. Трое подростков и двое мужчин переправляли через границу детскую одежду.

Канал поставки на Украину детской одежды работал весьма активно: стоимость изъятого только из одной партии составила порядка 2 млн рублей, передает ТАСС. Тюки с одеждой контрабандисты хотели переправить вне зоны досмотра, но попались.

Пограничники провели задержание преступников в пригороде ростовского города Донецк, который граничит с Луганской областью Украины. Преступники переносили товар из своей машины "Нива" в лодку на тайном причале и готовились переправиться через реку, когда их «накрыли», что называется, с поличным.

Пограничники обыскали и прилегающую территорию, так как все задержанные оказались местными жителями, и не обманулись: на одном из подворий был обнаружен целый склад с детской одеждой: 55 тюков и 15 коробок. Весь контрабандный товар конфискован, задержанным грозит штраф до 6 млн руб.