В пресс-службе УФСИН назвали неточным сообщение о побеге из особой колонии «Черный дельфин». Сам побег был, но Александр Александров сбежал из колонии-поселения, которая находится рядом с колонией ИК-6.

В пресс-службе УФСИН настаивают на том, что заключенный совершил побег не из легендарного «Черного дельфина», а всего лишь из поселения, что находится по соседству, передают РИА Новости.

Александр Александров, осужденный за разбой на пять с половиною лет, был ранее переведен из «Черного дельфина», где он все это время содержался, на поселение и ушел на волю из цеха, где делали шлакоблоки, сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о том, что на волю попал зек из легендарной старинной тюрьмы для особых заключенных, которая не знала побегов, и вот силовики утверждают, что «Черный дельфин» здесь не при чем. Следствие рано или поздно разберется в обстоятельствах побега и, возможно, выяснит, что «хорошее поведение» Александрова, из-за которого он и был переведен на поселение, и есть часть плана побега.

Напомним, Александров сидел в тюрьме с 2012 года и должен был получить освобождение летом 2017 года.