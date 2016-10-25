Убитая учительница была любовницей 19-летнего сына директора школы

Как выясняется, погибшая учительница приморской сельской школы была любовницей своего убийцы. 26-летняя преподавательница Хроленко А. и 19-летний студент Морского государственного университета Рыбальченко Д. познакомились в августе.

До этого молодые люди не знали друг друга, и педагог не являлось подчиненной отца юноши, как писали ранее многие СМИ. Хроленко работала в покровской школе, а Рыбальченко, будучи сыном директора, учился в школе посёлка Чернятино. Студент не афишировал отношения с более зрелой женщиной, говорил, что она помогает ему по английскому языку, пишет Llife.

16 октября сельский педагог пропала. Бывший муж учительницы забил тревогу, поскольку они воспитывали общую дочь четырех лет. Когда личность подозреваемого была установлена, он не стал отпираться и написал явку с повинной. Во всех деталях юноша рассказал следователям, как задушил учительницу, сбросил труп в реку, а вещи сжег. Тело убитой до сих пор не нашли.

Сейчас Рыбальченко взят под стражу, на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По одной из версий, на убийство молодого любовника толкнула ревность к бывшему супругу своей возлюбленной, по другой - долг в 140 тысяч рублей, который он не хотел возвращать преподавательнице.





Другие криминальные новости