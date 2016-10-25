Опубликованы итоги расследования комиссией Межгосударственного авиационного комитета причин авиакатастрофы во Внуково в 2014 году, когда погиб директор французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Изначально вина возлагалась только на водителя снегоочистителя, который самовольно выехал в подпитии на работу, сбился с курса и остановился прямо на рабочей взлётно-посадочной полосе, даже не попытавшись связаться с руководством или полицией. В ходе следствия список причин и виновников расширился.

Признал свою вину и руководитель смены эксплуатации аэропорта. В отчёте комиссии указана слабая организация работы с подсистемой обзора и контроля лётного поля во Внуковском ЦОВД, к которой были допущены специалисты, не имеющие необходимого навыка эксплуатации мониторов в соответствии с инструкцией - в общей сложности 16 факторов.

Катастрофа самолёта Falcon во Внуково произошла ночью 21 октября позапрошлого года. В ней погибли четверо человек, включая главу французской нефтяной компании.

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