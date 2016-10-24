Задержана жена убитого в Нижнем Новгороде террориста

Жена одного из террористов, ликвидированных сотрудниками силовых ведомств в ходе проведения спецоперации, задержана по подозрению в связях с запрещенной в РФ организации ИГ.

Как сообщает Life, террористы передвигались на автомобиле, зарегистрированном на супругу одного из них. Кроме того, в ходе проведенного в квартире обыска сотрудники силовых структур изъяли литературу экстремистского содержания.

По сообщению соседей, семейная пара ранее не была замечена в каких-либо противоправных действиях и вела тихий образ жизни, однако несколько лет назад жена, воспитанная в православной семье, стала носить платок и по настоянию мужа приняла ислам.

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