Боевик, расстрелявший полицейских в Алма-Ате, заявил, что не раскаивается

Боевик, устроивший вооруженное нападение на сотрудников полиции в Алма-Ате, да признательные показания, однако заявил, что совершенно не раскаивается в содеянном. При этом он подтвердил, что изначально он планировал убийство судей.

Слова подсудимого Руслана Кулекбаева, напавшего на сотрудников полиции, цитируют местные СМИ. Подсудимый заявил, что сначала ждал прокуроров и судей у здания суда, но все посетители были в гражданской одежде, а убивать мирных жителей он не хотел. Тогда Кулекбаев двинулся к зданию РУВД, где открыл огонь по сотрудникам, а затем, взяв в заложники таксиста, приказал ему ехать к ближайшему посту полиции.

По словам Кулекбаева, он устроил нападение потому что считал, что сотрудники правоохранительных органов встали на неверный путь.

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