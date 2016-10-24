Apple грозит второй иск антимонопольной службы

Ещё один иск собирается подать на компанию Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поводу цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России. Решение примут по окончании проводимого анализа цен.

Первое дело против американского крупнейшего производителя бытовой электроники возбудили по иску ФАС в августе. Как выяснили сотрудники службы, большинство официальных продавцов продукции Apple установили одни и те же цены на iPhone 6s и iPhone 6s Plus на определённый период, что вполне может быть признаком координации ценовой политики на рынке. Т.е. сговора. У многих также подозрительно совпадали цены на айфоны других моделей. Если нарушение будет установлено, оба дела могут объединить в одно, и штраф ФАС для Apple может составить до 5 млн рублей.

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