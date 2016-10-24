У 21-летней кировчанки в автомобиле нашли 30 пакетиков спайса

По словам задержанной, она должна была разложить наркотик в тайники-закладки, но не успела. Девушку обнаружила спящей в автомобиле вневедомственная охрана — они же и сообщили о подозрительной машине в полицию.

Машина была припаркована на улице Ленина города Кирова у дома №4. После того, как девушку задержали, пакетики с курительной смесью были отправлены на экспертизу. Он подтвердила, что вещество является спайсом — наркотиком, запрещенным на территории Российской Федерации.

Всего у безработной девушки изъято 23 грамма спайса. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Кировчанке грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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