В Кирово-Чепецке супруги пытали свою жертву, чтобы узнать, где деньги

В местное отделение полиции обратился 52-летний мужчина, который сообщил об ограблении. Он рассказал, что к нему в гости пришли знакомые супруги и попросили взаймы. Когда мужчина отказался, его начали избивать.

Дальше — больше. По словам мужчины, его пытали: прикладывали к обнаженному телу раскаленную крышку от кастрюли. Хозяин квартиры быстро сдался и рассказал, где лежит вся имеющаяся в доме наличность — 3 тысячи рублей. Супружеская чета забрала деньги и ушла.

На следующий день мужчина обратился в полицию. Супругов-садистов почти сразу же задержали. Деньги к этому времени чета уже потратила.

Возбуждено уголовное дело, сейчас проводится ряд экспертиз. Супружеской паре грозит срок до 12 лет лишения свободы.

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