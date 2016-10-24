Санчурские полицейские задержали браконьеров

О том, что кто-то из местных жителей незаконно добывает лосей, в Санчурском районе говорили давно. Сотрудники местного отделения полиции и инспекторы охотнадзора устроили засаду, чтобы поймать браконьеров.

В один из дней полицейские обратили внимание на УАЗик, который выехал из леса. Водитель явно пытался не привлекать к себе внимание: он не выехал на трассу, а выбрал менее оживленную дорогу. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить машину, и остановили ее у реки.

В УАЗике были обнаружены топор и чурбан для рубки мяса — оба предмета были в свежей крови и шерсти лося. Но туши лося в машине не было. Полицейские догадались, что мясо, скорее всего, погрузили в лодку. Вскоре они задержали плавсредство, которым управлял 40-летний подельник браконьера. Мясо было изъято.

Браконьеры признались, что застрели около заброшенной деревни Кочугаево лося.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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