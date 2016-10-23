Во время спецоперации в Нижнем Новгороде контужены двое бойцов СОБРа

Сегодня в Нижнем Новгороде проходила спецоперация по задержанию особо опасных преступников, предположительно причастных к террористической организации, в ходе которой они были ликвидированы.

Пострадали и сотрудники СОБРа. По информации ТАСС, двое бойцов были контужены и доставлены в больницу.

Спецоперация проходила в микрорайоне «Цветы». Квартал был оцеплен, жителям запретили покидать свои дома. Все началось с проверки подозрительного автомобиля. Находившиеся в нем люди не подчинились требованиям полицейских и попытались скрыться. В результате предполагаемые террористы были уничтожены, а находившееся в их машине взрывное устройство уничтожено с помощью робота-сапера.



