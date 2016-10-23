Боец ММА из Омска подозревается в убийстве

Боец смешанного стиля (ММА) из города Омска задержан по подозрению в совершении непреднамеренного убийства. Против него возбуждено дело о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Как сообщает официальный представитель регионального управления СК РФ Лариса Болдинова, 22-летний Никита Федоренко жестоко избил 32-летнего уроженца Армении, который от нанесенных ему телесных повреждений скончался.

В данный момент неизвестно, что послужило причиной вспыхнувшей драки. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают возможных свидетелей. При этом агентство новостей “СуперОмск” со ссылкой на собственные источники сообщает, что при обыске у Федоренко была найдена атрибутика, позволяющая предположить, что он придерживался националистических взглядов.

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