В Смоленском туалете нашли скелет мужчины, пропавшего семь лет назад

Следователи УВД Смоленской области завели уголовное дело по факту обнаружения скелета в туалете, что находится на приусадебном участке в Рославльском районе. Скелет принадлежит пропавшему 7 лет назад мужчине.

Личность человека, останки которого обнаружили в сельской уборной, удалось установить. Это действительно пропавший без вести семь лет назад житель Смоленска 1952 года рождения, передает портал smolensk2.ru. В Следственном комитете сообщили, что по факту обнаружения скелета возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Убийство») и назначена генетическая экспертиза.