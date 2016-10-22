Лже-”омоновцы” грабили москвичей для поддержания имиджа успешных бизнесменов

Трое уроженцев Ингушетии были задержаны по подозрению в нескольких ограблениях, совершенных в Москве. Целью грабителей были брендовые вещи и дорогие смартфоны.

Свои преступления подозреваемые совершали под видом сотрудников ОМОНа. Наметив жертву, они подходили к ней с требованием предоставить вещи для досмотра. Как только ничего не подозревающие граждане передавали им ценности, злоумышленники скрывались с ними на автомобиле. После одного из таких ограблений подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. В данный момент выясняется, сколько всего граждан пострадало от действий грабителей.

Как было установлено в ходе допроса, украденные ценности шли не на продажу, а использовались для поддержание имиджа успешных бизнесменов, который подозреваемые пытались создать перед своими знакомыми.

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