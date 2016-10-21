В торговом комплексе Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ задержали двоих посетителей

В Санкт-Петербурге в торговом комплексе «Невский центр», что на Невском проспекте, 21 октября оперативники ФСБ задержали двоих посетителей. Спецоперация прошла на глазах у множества посетителей.

Силовики провели задержание у магазина солнцезащитных очков на первом этаже торгового центра, передает «Росбалт». Свидетели спецоперации рассказывают, что двое задержанных более получаса лежали на полу лицами вниз, и только затем силовики в масках подняли их и поставили лбами к стене.

Оперативники также тщательно обыскали самих задержанных и их вещи. Пока шло разбирательство, задержанные стояли у стены с заведенными за спину руками. Причина задержания пока неизвестна.