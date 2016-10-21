Жителя Советска приговорили к исправработам за спаивание несовершеннолетних

На днях прокуратура Советского района вынесла приговор в отношении 22-летнего жителя деревни Лесниково, который неоднократно покупал алкогольные напитки и угощал ими двух подростков 14 и 15 лет.

Распитие спиртных напитков — обычно молодой человек покупал пиво и шампанское. Спаивание несовершеннолетних происходило либо у него дома, либо вблизи кафе «Тополек», которое находится в районном центре.

За это суд приговорил молодого человека к 120 часам исправительных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

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