За потопленный кран в Крыму задержан главный спасатель региональной Морспасслужбы

Глава Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Российского Морречфлота задержан по делу о затоплении плавкрана на юге Крыма, сообщает 21 октября пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ в Крыму.

Следствие выяснило, что 11 октября ныне задержанный директор филиала Морспасслужбы не предпринял должных мер, чтобы проконтролировать устранение технических неисправностей затонувшего плавкрана, и устно приказал капитану морского буксира "Меркурий" начать буксировку судна после устранения повреждений в его корпусе и не обеспечил при этом безопасность членам экипажа плавучего крана.

Задержанный директор ответит по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кран, буксируемый судами "Меркурием" и "Дерзкий", затонул в 4 км от Ливадии в ночь на 12 октября. На борту плавкрана были восемь членов экипажа, пятеро членов экипажа спаслись, тела еще троих пока не найдены.