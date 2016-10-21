В Омутнинске участковый задержал воровку бытовой химии

20 октября местная жительница набрала в магазине, который расположен на улице Юных Пионеров города Омутнинска, полную сумку бытовой химии, но решила за нее не расплачиваться. На выходе ее заметили продавцы.

Когда 52-летнюю женщину окликнули, она бросилась бежать. К ее несчастью, в это время по улице проходил участковый. Услышав крики работников магазина и разобравшись в ситуации, участковый задержал женщину.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж»): магазину был причинен ущерб на 4 тысячи рублей. Задержанную безработную проверяют, не совершала ли она подобные преступления и раньше.

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