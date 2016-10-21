Мнимые налоговики требуют от кировских бизнесменов различного рода услуги
21 октября 2016, 10:43 [ «АН-Вятка» ]
Также мошенники просят перевести деньги на определенный номер телефона. В противном случае, угрожают они, сотрудники управления федеральной налоговой службы России по Кировской области «примут меры».
Сегодня УФНС России по Кировской области сообщило: в областном центре появились мошенники, которые представляются налоговиками и требуют от руководителей предприятий оказать какую-нибудь услугу.
УФНС России по Кировской области просит руководителей предприятий быть бдительными и не верить телефонным мошенникам, и сразу обращаться в правоохранительные органы.
К сожалению, мошенничество подобного рода сегодня широко распространено. Недавно, например, житель Кирово-Чепецка купил «чудодейственную вакцину» за 137 тысяч рублей, потому что ему позвонил «врач» и сказал, что мужчина болен и излечение без этого чудодейственного препарата невозможно.
Читайте также:
Пенсионерка из Вятских Полян отдала за лекарство мошенникам 136 тысяч рублей
Вирус ворует деньги с банковской карты у кировчан