Мнимые налоговики требуют от кировских бизнесменов различного рода услуги

Также мошенники просят перевести деньги на определенный номер телефона. В противном случае, угрожают они, сотрудники управления федеральной налоговой службы России по Кировской области «примут меры».

Сегодня УФНС России по Кировской области сообщило: в областном центре появились мошенники, которые представляются налоговиками и требуют от руководителей предприятий оказать какую-нибудь услугу.

УФНС России по Кировской области просит руководителей предприятий быть бдительными и не верить телефонным мошенникам, и сразу обращаться в правоохранительные органы.

К сожалению, мошенничество подобного рода сегодня широко распространено. Недавно, например, житель Кирово-Чепецка купил «чудодейственную вакцину» за 137 тысяч рублей, потому что ему позвонил «врач» и сказал, что мужчина болен и излечение без этого чудодейственного препарата невозможно.

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