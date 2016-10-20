Новокузнецкий каннибал получил получил 12 лет колонии

Житель Новокузнецка, обвиняемый в убийстве с каннибализмом, а также его подельник получили по 12 лет колонии строгого режима. О приговоре суда сообщило следственное управление СК по Кемеровской области.

Как было установлено в ходе расследования, двое мужчин после застолья с изрядным возлиянием решили продолжить банкет и отправились в магазин за спиртным. По дороге они познакомились с 28-летней женщиной, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения и была не против выпить в компании. В процессе совместного распития спиртного оба приятия вступили с гостьей в интимные отношения, но потом в компании вспыхнул конфликт. Женщина пригрозила, что напишет заявление об изнасиловании.

Хозяева заперли свою гостью в подвале, но производимый ею шум мешал продолжать застолье. Тогда один из приятелей схватил нож и убил женщину ударом в горло. Чтобы избавиться от тела, приятели расчленили его, а один из них часть съел. Оставшиеся части они завернули в мешки и вынесли на свалку.

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