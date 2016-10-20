Кировские полицейские устроили засаду около тайника-закладки наркотика

18 октября в течение одного часа они задержали двух кировчан, которые пришли к тайнику за запрещенными веществами. Срок им грозит немалый — и тот, и другой приобрели значительное количество наркотика.

Сейчас оба покупателя — одному 42, другому 24 года — клянутся, что купили запрещенное вещество для себя, и употреблять его собирались в одиночку.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 228 УК РФ.

Гражданину РФ за изготовление, приобретение, хранение, переработку и перевозку наркотических веществ в значительном размере грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, в крупном — до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет.

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