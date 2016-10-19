Полиция Евросоюза арестовала несколько сотен человек и изъяла 2,3 тонны наркотиков

Масштабную операцию по борьбе с наркоторговлей, контрабандой и киберпреступностью провела полицейская служба Европейского союза (Европол), передает пресс-служба ведомства. Операция называлась «Белый аист».

На сайте Европола сообщается о задержании 314 человек в 52 странах мира, и в том числе, в сфере киберпреступности. Изъято в ходе обысков и конфисковано 2,3 тонны кокаина и более 181 тысячи евро, передают РИА Новости.

Операция "Белый аист" (Ciconia Alba) проводилась в течение недели не только на территории Евросоюза, но и за его пределами. В ней приняли участие четыре международные организации и партнеры из частных структур.