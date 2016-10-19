Прохожие, согласившиеся довести пьяного жителя Оричей до дома, обокрали его

На днях в отделение полиции обратилась жительница поселка Оричи Оричевского района Кировской области. Она рассказала, что вернувшись после работы домой, не досчиталась многих ценных вещей. Дома был пьяный муж, но он ничего не помнит.

Оказалось, что супруг женщины возвращался домой сильно подшофе. В какой-то момент ему стало трудно передвигаться самостоятельно. Но ему помогли незнакомые мужчина с девушкой. Отзывчивые прохожие проводили его до одма, помогли открыть дверь в квартиру.

Дальше пьяный мужчина ничего не помнит: он провалился в сон. А граждане, которые его пожалели, начали рыться в его вещах. Грабители забрали из квартиры мобильники, часы одежду и обувь, парфюмерию, даже понравившиеся им книги.

Следствие выяснило, что инициатором ограбления был мужчина — 29-летний безработный житель Оричей. К тому времени, как его нашли, он успел продать вещи и купить на них подержанный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

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