В Ельце женщина зарезала собственную четырехлетнюю дочь

Четырехлетняя девочка в городе Ельце стала жертвой собственной матери. Труп ребенка был обнаружен в одной из квартир города после тушения случившегося в ней пожара.

Экспертиза установила, что смерть девочки наступила в результате нанесения колото-резаных ран в область шеи. Мать девочки была найдена рядом в бессознательном состоянии с многочисленными ножевыми ранениями. По предварительной версии, она пыталась совершить самоубийство после убийства ребенка. Отец девочки в момент ее убийства находился на работе.

Женщина призналась в совершении преступления. При этом соседи и знакомые характеризуют подозреваемую положительно, хотя отмечают, что она отличалась некоторой неуравновешенностью. В данный момент против нее возбуждено уголовное дело.

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