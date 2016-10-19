В Кировской области начальник противопожарной службы начислял зарплату по дружбе

Начальник одного из кирово-чепецких подразделений спецуправления федеральной противопожарной службы разрешил двум своим друзьям, которые находились у него в подчинении, не выходить на службу.

Зарплату же они получали исправно. Начальник — к слову сказать, сейчас уже бывший — восемь месяцев подписывал табели учета рабочего времени, где у обоих его друзей стояло изрядное количество отработанных часов. По сообщению СУ СК РФ по Кировской области, с февраля по март они получили более двухсот тысяч рублей.

На суде бывший руководитель пожарной службы свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, а также обязал вернуть государству «подаренные» его друзьям 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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