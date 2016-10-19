Сирота был признан умершим 12 лет назад по поддельным документам
19 октября 2016, 11:32 [ «АН-онлайн» ]
Документ, согласно которым сирота, содержащийся в одном из иркутских СИЗО, был признан умершим 12 лет назад, оказался подделкой. Заключенный ранее пожаловался Валерию Лукину, что он был лишён гражданских прав из-за того, что считался по документам мёртвым.
Дополнительно полученная информация позволила установить, что копия свидетельства о смерти является подделкой, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
Напомним, Валерий Лукин попросил прокуратуру Иркутской области проверить информацию о сироте из СИЗО, которого 12 лет назад признали умершим. С жалобой к омбудсмену обратился сам содержащийся в следственном изоляторе человек. Он сообщил, что якобы числится умершим с 5 июля 2004 года согласно записи отдела по Братскому району управления службы ЗАГС Иркутской области.
«По этой причине гражданин лишен возможности реализовывать свои права. В том числе, он не может претендовать на принадлежавшую ему ранее жилую площадь, так как был снят с регистрационного учёта, и на сегодняшний день жильё перешло в собственность третьих лиц», – отмечалось в пресс-релизе аппарата омбудсмена.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 18.10.16