Мошенники придумали новый способ грабить банкоматы

Новый способ обогащения придумали мошенники примерно четыре-пять месяцев назад. На этот раз их целью стали банкоматы определенной конфигурации, из которых злоумышленники мгновенно выкачивают деньги.

По сообщению вице-президента Сбербанка Станислава Кузнецова, преступление происходит следующим образом. В корпусе банкомата мошенники сверлят отверстие, через которое к системе подсоединяется специальная “шина”. С ее помощью за считанные секунды перечисляются все денежные средства.

При этом отмечается, что этот способ срабатывает только на банкоматах одной марки. Производитель уже был поставлен в известность. Кузнецов выразил уверенность, что меры будут приняты в ближайшее время.

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