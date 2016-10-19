На улицах Петербурга неизвестные расстреляли троих человек

Во вторник вечером компания молодых людей подверглась обстрелу из окна проезжавшего мимо автомобиля в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Life, компания из трех человек, состоящая из двух братьев и их друга, проводила вечер в бильярдной. Когда молодые люди вышли из заведения и направились домой, к ним подъехал черный автомобиль Toyota, и находившиеся в салоне люди, чьи лица были скрыты масками, открыли огонь, предположительно, из травматического оружия.

Молодые люди были доставлены в больницу. Сообщается, что один из них в данный момент находится в тяжелом состоянии. Причина нападения пострадавшим неизвестна.

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