Полиция Брюсселя задержала мужчину, который взял заложников в супермаркете

Мужчина, который удерживал 15 заложников в супермаркете Брюсселя, оказался простым воришкой. Горе-террорист, вооруженный ножом, сам сдался полиции, приговаривая, что в тюрьму больше не вернется. Вернется!

Местные СМИ сообщают, что личность террориста пока не установлена и что в инциденте никто не пострадал, передает «Росбалт». Очевидцы сообщают, что преступник несколько раз выкрикивал фразу: «Я не пойду в тюрьму!», однако, сдался стражам порядка без всякого сопротивления.

Известно, что задержанный судим ранее и вооружен был только ножом. Захват заложников у преступника получился экспромтом: он пытался совершить в магазине кражу, а когда его за этим делом застукали и попытались задержать, вор выхватил нож и объявил всех заложниками.