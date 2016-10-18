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В Новосибирске дочь довела свою мать до самоубийства

18 октября 2016, 20:54 [ «АН-Новосибирск» ]

В Новосибирске дочь довела свою мать до самоубийства
pixabay.com

Новосибирская полиция завела уголовное дело на супружескую пару, которая довела свою родственницу до суицида. Под следствием находятся 55-летняя дочь и 58-летний зять погибшей пенсионерки-инвалида.

Следствием установлено, что пожилая потерпевшая (81 год) была инвалидом и с трудом самостоятельно передвигалась. Проживала женщина в частном доме по ул. Юбилейной Первомайского района со своей дочкой и ее мужем. Установлено, что в последние полтора года супруги регулярно напивались и угрожали отправить бабушку в психбольницу. А еще супруги любили уходить в гости, оставив пенсионерку в неотапливаемом доме и без воды, передает «НГС». Измучившись, женщина нашла силы выти на двор и покончила с жизнью. Супругам грозит до 5 лет тюрьмы.

 

 

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