Вор под видом сантехника вынес из квартиры москвича бытовую технику

В московском районе Вешняки оперативники уголовного розыска ОМВД РФ 18 октября задержали 31-летнего «сантехника» за хищение из квартиры пенсионера коллекционных монет, бытовой техники и личных вещей.

В пресс-службе московского главка МВД РФ сообщают, что задержанный - уроженец Закавказья. Сигнал о краже в полицию поступил от самого потерпевшего, 65-летнего жителя столицы, который проживает в доме по Вешняковской улице, сообщает «Росбалт». Мужчина сообщил полицейским, что утром он обнаружил, что из квартиры пропали бытовая техника, личные вещи и две коллекционные монеты. Общая сумма похищенного - свыше 260 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что накануне вечером к пенсионеру пришел неизвестный и, представившись сантехником, предложил помочь по хозяйству. Хозяин помощь принял, а мнимый «сантехник» вынес из квартиры добро. Теперь «сантехнику» предстоит ответить перед законом за кражу, ему выбрана мера пресечения содержание под стражей.