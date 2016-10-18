В Перми арестовали серийного насильника малолетних девочек

Маньяком оказался 54-летний уроженец и житель города Чусового Пермской области. Пермская полиция применила новейшие достижения в криминалистической технике, чтобы вычислить и задержать преступника.

По версии следствия, насильник совершал свои злодеяния с 2008 года и на его счету несколько изнасилований девочек, не достигших 14 лет, сообщает «Лайф». Уголовное дело против задержанного возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста". Криминалисты установили личность преступника по биоматериалу, оставленному им на месте преступления. Фотороботы подозреваемого были разосланы во все полицейские отделения области, а в поиске его принимали участие не только полицейские, но и волонтеры.

При обыске в доме подозреваемого были найдены газовый пистолет, штык-нож и видеокамера, - в СК считают, что преступник снимал свои преступления на видео.