Жителя Котельнича приговорили к 2 годам колонии за растление подростка

Год назад молодой человек начал встречаться с девочкой, которой не исполнилось 14 лет. Платонические отношения быстро переросли в интимные. На суде пара утверждала, что все произошло по взаимному согласию.

Однако, по российскому законодательству, секс с несовершеннолетним — уголовно наказуемое деяние. В данном случае жителю Котельнича грозил срок от 3 до 10 лет лишения свободы.

При вынесении приговора, суд учел, что молодой человек активно помогал следствию. Также судья принял во внимание, что девушка попросила не наказывать своего избранника, и что молодая пара сейчас воспитывает маленького ребенка.

В результате молодого человека приговорили к 2,4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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